Судаков: Мечтаю сыграть на Донбасс Арене, где я никогда не был

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, что мечтает вернуться в город Брянка Луганской области, где он родился, и который с весны 2014-го находится под российской оккупацией.

"Я мечтаю об этом и хочу вернуться [в Брянку]. Я там не был больше 10 лет.

Конечно, будет психологически тяжело, но у меня та же мечта – вернуться и сыграть матч на "Донбасс Арене". Я никогда там не был, только слышал об этом и видел по телевизору. И я понимаю, насколько это важно для нашей страны, для нашей команды, для нашего клуба и для его президента.

Война коснулась каждого украинца, который жил в стране. Все, скажем так, закалились и стали сильнее психологически. Я благодарю наших воинов за то, что я могу продолжать играть в футбол, прогрессировать и спать спокойно. Сейчас все, наверное, только мечтают о том, чтобы война закончилась и чтобы мы все жили в мире и спокойствии следующие 10 лет", - рассказал Судаков.