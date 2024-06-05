Вацко: Русол в июле перейдет в Карпаты, а свои дела в Днепре-1 передаст Селезневу

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол летом все-таки покинет днепровский клуб, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Не знаю, сколько уже мне людей сказали, что Русол в июле покинет "Днепр-1" и перейдет в "Карпаты", где примет должность генерального директора.

Для "Карпат", я считаю, что это отличное решение на перспективу, потому что я считаю, что Русол – топ-менеджер в нашем чемпионате.

Также из того, что говорят мои источники, Русол хочет сделать сейчас все, чтобы оставить "Днепр-1", который является его детищем, на плаву.

Говорят, что у Русола есть план выхода из ситуации, есть четкие цифры, он четко понимает, сколько должен сейчас заработать за счет трансферной деятельности, чтобы передать клуб в управление Евгению Селезневу, который, ну опять-таки, так в "Днепре" мне говорят, будет преемником Русола и будет выполнять в клубе те же функции, что раньше выполнял Андрей Анатольевич.

И вот сейчас главная задача Русола перед уходом в "Карпаты" – оставить клуб на плаву", – сказал Вацко.