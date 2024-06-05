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Вацко: Русол в июле перейдет в Карпаты, а свои дела в Днепре-1 передаст Селезневу

Премьер-лига

Об уходе функционера в Карпаты слухи ходили уже давно

Вацко: Русол в июле перейдет в Карпаты, а свои дела в Днепре-1 передаст Селезневу

фото із соцмереж

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол летом все-таки покинет днепровский клуб, сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Не знаю, сколько уже мне людей сказали, что Русол в июле покинет "Днепр-1" и перейдет в "Карпаты", где примет должность генерального директора.

Для "Карпат", я считаю, что это отличное решение на перспективу, потому что я считаю, что Русол – топ-менеджер в нашем чемпионате.

Также из того, что говорят мои источники, Русол хочет сделать сейчас все, чтобы оставить "Днепр-1", который является его детищем, на плаву.

Говорят, что у Русола есть план выхода из ситуации, есть четкие цифры, он четко понимает, сколько должен сейчас заработать за счет трансферной деятельности, чтобы передать клуб в управление Евгению Селезневу, который, ну опять-таки, так в "Днепре" мне говорят, будет преемником Русола и будет выполнять в клубе те же функции, что раньше выполнял Андрей Анатольевич.

И вот сейчас главная задача Русола перед уходом в "Карпаты" – оставить клуб на плаву", – сказал Вацко.

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Евгений Селезнев Андрей Русол Виктор Вацко СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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balamyt (Boston)
05.06.2024 в 19:54
Печальная новость для...Днепр1 и его фанатов...Я не хочу сказать что Русол как крыса бегущая с тонущего карабля...(Русол оставался с Днепром в его лучшие и худшие годы...Он помог создать Днепр1 и делает все что может ..фактически в отсутствии активного спонсора...сохранил команду..только видно что его возможности исчерпались...Конечно Женя Селезнев легендв укр.футбола и Днепра...но какие его способности и возможности как футкционера никому не известно...Просто кто-то должен подхватинь флаг . Желаю успехов Селезневу...в такой не простой ситуации. с Днепр1
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Комментарии 1
balamyt (Boston)
05.06.2024 в 19:54
Печальная новость для...Днепр1 и его фанатов...Я не хочу сказать что Русол как крыса бегущая с тонущего карабля...(Русол оставался с Днепром в его лучшие и худшие годы...Он помог создать Днепр1 и делает все что может ..фактически в отсутствии активного спонсора...сохранил команду..только видно что его возможности исчерпались...Конечно Женя Селезнев легендв укр.футбола и Днепра...но какие его способности и возможности как футкционера никому не известно...Просто кто-то должен подхватинь флаг . Желаю успехов Селезневу...в такой не простой ситуации. с Днепр1
Ответить
0
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