Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ пока что не договорился с Дулубом по финансовым условиям нового контракта
Переговоры продолжаются
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Как сообщает ТаТоТаке, стороны пока не согласовали финансовые условия нового контракта.
Также руководство черкасского клуба параллельно продолжает переговоры с иностранными кандидатами на должность главного тренера клуба.
Согласно данным источника, в этом шорт-листе фигурируют словенец Славиша Стоянович ("Льерс", "Црвена Звезда", "Рига", сборная Латвии), главный тренер ЛАСКа - австриец Томаш Дараш, а также экс-наставник юношеской команды "Шахтера", ныне главный тренер тбилисского "Динамо" Андерс Карраско.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что Дулуб принял команду в конце августа 2023 года, и главной его задачей было сохранить прописку для ЛНЗ в Премьер-Лиге, с чем Дулуб блестяще справился.
ЛНЗ завершил сезон на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 30 матчах чемпионата.
Популярное сейчас
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Лунин не поздравил Куртуа с победой в Лиге чемпионов - Relevo
- Пихаленок выбрал вариант с Динамо - Вацко
- Мирон Маркевич ответил на вопрос, остается ли он в Карпатах
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО