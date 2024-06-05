ЛНЗ пока что не договорился с Дулубом по финансовым условиям нового контракта

ЛНЗ продолжает вести переговоры с главным тренером команды Олегом Дулубом, текущее соглашение которого истекает в конце июня.

Как сообщает ТаТоТаке, стороны пока не согласовали финансовые условия нового контракта.

Также руководство черкасского клуба параллельно продолжает переговоры с иностранными кандидатами на должность главного тренера клуба.

Согласно данным источника, в этом шорт-листе фигурируют словенец Славиша Стоянович ("Льерс", "Црвена Звезда", "Рига", сборная Латвии), главный тренер ЛАСКа - австриец Томаш Дараш, а также экс-наставник юношеской команды "Шахтера", ныне главный тренер тбилисского "Динамо" Андерс Карраско.

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Напомним, что Дулуб принял команду в конце августа 2023 года, и главной его задачей было сохранить прописку для ЛНЗ в Премьер-Лиге, с чем Дулуб блестяще справился.

ЛНЗ завершил сезон на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 41 очко в 30 матчах чемпионата.