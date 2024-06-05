Селезнев: Считаю, что Пихаленок уйдет, он перерос уровень Днепра-1

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который сейчас работает в структуре " Днепра-1 ", выразил мнение, что полузащитник команды Александр Пихаленок уйдет из команды.

"Я считаю, что Пихаленок уйдет. И это нужно ему в первую очередь. Он уже перерос уровень "Днепра-1", ему нужно играть на высшем.

Не могу сказать, в Украине или Европе. Вы все знаете из СМИ. У меня нет полномочий что-то говорить", – отметил Селезнев.