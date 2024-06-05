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Селезнев: Считаю, что Пихаленок уйдет, он перерос уровень Днепра-1
Судя по всему, уход хавбека не за горами
Фото: СК Дніпро-1
Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который сейчас работает в структуре "
"Я считаю, что Пихаленок уйдет. И это нужно ему в первую очередь. Он уже перерос уровень "Днепра-1", ему нужно играть на высшем.
Не могу сказать, в Украине или Европе. Вы все знаете из СМИ. У меня нет полномочий что-то говорить", – отметил Селезнев.
Напомним, что по данным источников, Пихаленок отклонил предложение "Шахтера" и, вероятно, перейдет в "Динамо".
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