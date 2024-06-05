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Селезнев: Считаю, что Пихаленок уйдет, он перерос уровень Днепра-1

Премьер-лига
Обновлено

Судя по всему, уход хавбека не за горами

Селезнев: Считаю, что Пихаленок уйдет, он перерос уровень Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев, который сейчас работает в структуре "Днепра-1", выразил мнение, что полузащитник команды Александр Пихаленок уйдет из команды.

"Я считаю, что Пихаленок уйдет. И это нужно ему в первую очередь. Он уже перерос уровень "Днепра-1", ему нужно играть на высшем.

Не могу сказать, в Украине или Европе. Вы все знаете из СМИ. У меня нет полномочий что-то говорить", – отметил Селезнев.

Напомним, что по данным источников, Пихаленок отклонил предложение "Шахтера" и, вероятно, перейдет в "Динамо".

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Евгений Селезнев Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
SportarenaTV
Опубликовал: Михаил Черныш
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