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Колос заинтересовался одним из лидеров Оболони

Премьер-лига
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Ковалевцы положили глаз на Ростислава Тарануху

Колос заинтересовался одним из лидеров Оболони

Фото: УПЛ

Новина українською

Нападающий "Оболони" Ростислав Тарануха вошел в сферу интересов "Колоса", сообщает Sport Arena.

В завершившемся сезоне 27-летний форвард сыграл 33 матча за "пивоваров" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал один ассист.

В "Оболонь" Ростислав перешел летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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Оболонь (Киев) Колос (Ковалевка) Ростислав Тарануха
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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