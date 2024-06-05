Колос заинтересовался одним из лидеров Оболони

Нападающий " Оболони " Ростислав Тарануха вошел в сферу интересов "Колоса", сообщает Sport Arena.

В завершившемся сезоне 27-летний форвард сыграл 33 матча за "пивоваров" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал один ассист.

В "Оболонь" Ростислав перешел летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.