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Колос заинтересовался одним из лидеров Оболони
Ковалевцы положили глаз на Ростислава Тарануху
Фото: УПЛ
Нападающий "
В завершившемся сезоне 27-летний форвард сыграл 33 матча за "пивоваров" во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал один ассист.
В "Оболонь" Ростислав перешел летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
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Источник:Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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