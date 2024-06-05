Оболонь летние сборы проведет в Киеве. У команды запланировано семь спаррингов

Стали известны предварительные планы киевской " Оболони " на летнее межсезонье.

Как сообщает Sport.ua, игроки команды выйдут из отпуска 26 июня и после традиционного медосмотра 1 июля начнут подготовку к новому сезону.

По имеющейся информации все сборы команда проведет в Киеве, также у "Оболони" предварительно запланировано семь спаррингов.

Несмотря на то, что игроки сейчас находятся в отпуске, руководство в эти дни занято переговорами с семью футболистами, у которых 30 июня заканчиваются контракты.

А о потенциальных новичках станет известно уже во время первого июльского этапа подготовки.