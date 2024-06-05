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Оболонь летние сборы проведет в Киеве. У команды запланировано семь спаррингов
Также клуб ведет переговоры с игроками по новым контрактам
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Стали известны предварительные планы киевской "
Как сообщает Sport.ua, игроки команды выйдут из отпуска 26 июня и после традиционного медосмотра 1 июля начнут подготовку к новому сезону.
По имеющейся информации все сборы команда проведет в Киеве, также у "Оболони" предварительно запланировано семь спаррингов.
Несмотря на то, что игроки сейчас находятся в отпуске, руководство в эти дни занято переговорами с семью футболистами, у которых 30 июня заканчиваются контракты.
А о потенциальных новичках станет известно уже во время первого июльского этапа подготовки.
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