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Минай попрощался с полузащитником, который отыграл в сезоне всего 14 минут

Премьер-лига

Третий трансфер Миная на выходи за последние дни

Минай попрощался с полузащитником, который отыграл в сезоне всего 14 минут

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" объявил о том, что полузащитник Василий Вашкеба покидает команду.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 25-летний хавбек перешел в "Минай" в феврале это года, но из-за череды травм с того момента провел за команду всего 1 матч (14 минут).

Также отметим, что это уже третий трансфер "Миная" на выход за последние дни. Ранее команду покинули Дмитрий Немчанинов и Сергей Петько.

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ФК Минай
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Источник:
Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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