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Минай попрощался с полузащитником, который отыграл в сезоне всего 14 минут
Третий трансфер Миная на выходи за последние дни
fcminaj.com
"
Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что 25-летний хавбек перешел в "Минай" в феврале это года, но из-за череды травм с того момента провел за команду всего 1 матч (14 минут).
Также отметим, что это уже третий трансфер "Миная" на выход за последние дни. Ранее команду покинули Дмитрий Немчанинов и Сергей Петько.
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Источник:Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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