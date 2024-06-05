Минай попрощался с полузащитником, который отыграл в сезоне всего 14 минут

" Минай " объявил о том, что полузащитник Василий Вашкеба покидает команду.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 25-летний хавбек перешел в "Минай" в феврале это года, но из-за череды травм с того момента провел за команду всего 1 матч (14 минут).

Также отметим, что это уже третий трансфер "Миная" на выход за последние дни. Ранее команду покинули Дмитрий Немчанинов и Сергей Петько.