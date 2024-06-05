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Филиппов покинет Днепр-1. У него есть предложения от пяти украинских клубов
Причем одно предложение - от клуба Первой лиги
Фото: СК Дніпро-1
31-летний форвард "Днепра-1"
Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, у игрока 30 июня заканчивается контракт с днепровским клубом, и продлевать его футболист не собирается.
Более того, источник отмечает, что у Филиппова есть на руках как минимум 5 предложений от украинских клубов. Четыре – из УПЛ, и еще одно – от "Металлиста 1925". При этом харьковчане способны дать Александру такую же зарплату, какая у него была и в "Днепре-1", но будет выплачивать ее вовремя.
В прошлом сезоне Александр провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 3 результативными передачами.
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