Филиппов покинет Днепр-1. У него есть предложения от пяти украинских клубов

31-летний форвард "Днепра-1" Александр Филиппов летом, вероятно, покинет днепровскую команду.

Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, у игрока 30 июня заканчивается контракт с днепровским клубом, и продлевать его футболист не собирается.

Более того, источник отмечает, что у Филиппова есть на руках как минимум 5 предложений от украинских клубов. Четыре – из УПЛ, и еще одно – от "Металлиста 1925". При этом харьковчане способны дать Александру такую же зарплату, какая у него была и в "Днепре-1", но будет выплачивать ее вовремя.

В прошлом сезоне Александр провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 3 результативными передачами.