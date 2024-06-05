  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Филиппов покинет Днепр-1. У него есть предложения от пяти украинских клубов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Филиппов покинет Днепр-1. У него есть предложения от пяти украинских клубов

Премьер-лига

Причем одно предложение - от клуба Первой лиги

Филиппов покинет Днепр-1. У него есть предложения от пяти украинских клубов

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

31-летний форвард "Днепра-1" Александр Филиппов летом, вероятно, покинет днепровскую команду.

Как сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко, у игрока 30 июня заканчивается контракт с днепровским клубом, и продлевать его футболист не собирается.

Более того, источник отмечает, что у Филиппова есть на руках как минимум 5 предложений от украинских клубов. Четыре – из УПЛ, и еще одно – от "Металлиста 1925". При этом харьковчане способны дать Александру такую же зарплату, какая у него была и в "Днепре-1", но будет выплачивать ее вовремя.

В прошлом сезоне Александр провел 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 3 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Брагару: После общения с Ярмоленко без сомнений принял решение про переход в Динамо
yellow-arrow
11-кратный чемпион Дании. Известен первый спарринг-партнер Динамо на летних сборах
yellow-arrow
Минай попрощался с полузащитником, который отыграл в сезоне всего 14 минут
Александр Филиппов Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости