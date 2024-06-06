Брагару: После общения с Ярмоленко без сомнений принял решение про переход в Динамо

Новичок "Динамо", полузащитник Максим Брагару поделился эмоциями от подписания долгосрочного контракта с киевским клубом.

Читайте также Динамо объявило о подписании Брагару. Известны условия контракта

— Поздравляем с переходом в "Динамо", что чувствуете по этому поводу?

— Конечно, очень счастлив! Это была моя мечта. "Динамо" — великий клуб со славной историей, топ-команда, и я очень счастлив теперь быть частью такой команды.

— Знали ли заранее об интересе "Динамо" к вам? Слухи о вашем переходе ходили еще давно...

— Зимой я уже конкретно знал, что есть интерес ко мне со стороны "Динамо".

— Как долго происходил переход? Или сразу согласились на предложение киевлян?

— Относительно недолго. До того, как подписать контракт, я разговаривал с Андреем Ярмоленко. Для меня было за честь пообщаться с таким человеком, легендой, топ-футболистом. После общения с ним без сомнений принял для себя важное решение.

— Вы — воспитанник одесского футбола, это ваш первый переезд в другой город?

— Да, я впервые покидаю родную Одессу и переезжаю в другой город.

— Вы можете сыграть на нескольких позициях, в частности, левого защитника и правого вингера, а где больше всего нравится лично вам?

— Я стараюсь прогрессировать на каждой позиции, где меня видит тренер. Но любимой для меня является позиция вингера.

— Универсализм — очень ценное качество в современном футболе, можно ли сказать, что оно вам присуще в полной мере?

— Думаю, что да, поскольку в течение двух лет я играл на разных позициях.

— Вы сейчас в расположении олимпийской сборной Украины, в составе которой участвуете в международном турнире, проходящем во Франции. Подготовка к Олимпийским Играм в разгаре?

— Для нас на данном этапе важна каждая игра, чтобы в первую очередь улучшить понимание игры, быть одним целым и через матчи становиться лучше.

— Для наших футболистов, в том числе и для вас, это первый подобный опыт. Чего ожидаете от выступлений на Олимпиаде?

— Для Украины это первое попадание на Олимпийские игры. Хочется достойно представить Родину, проявлять себя, показывать свою лучшую игру и бороться за самые высокие места.

— Какие цели ставите перед собой в составе "Динамо"? С нетерпением ожидаете дебюта в еврокубках?

— Цели только максимальные. От себя буду делать все возможное, чтобы прогрессировать и становиться лучше с каждым днем. Еврокубки — это моя мечта, поэтому очень жду этого момента.

— Какие теперь планы? Когда сможете присоединиться к "Динамо"?

— На данный момент я с олимпийской сборной во Франции. После турнира будет время отдохнуть, и в 20-х числах июня уже присоединюсь к "Динамо".