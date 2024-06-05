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Минай и Ингулец могут обменяться тренерами. Лупашко уже покинул клуб из Петрово
Многоходовочка
Фото: ФК Інгулець
Главный тренер "
"Ингулец" уже официально объявил о том, что Лупашко покинул клуб.
По данным того же KDK, президент клуба из Петрово Александр Поворознюк обиделся на Лупашко из-за того, что тот хотел перейти в "Карпаты", и сейчас главным кандидатом на замену тренера является Желько Любенович, выкуп которого обойдется "Иншульцу" в 50 тысяч долларов.
У Лупашко также есть два варианта – он либо возглавит "Карпаты", если Мирон Маркевич покинет львовский клуб, либо примет "Минай".
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37-летний Лупашко работал в структуре "Ингульца" с января 2022-го, Любенович возглавляет "Минай" с ноября 2023-го.
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