  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай и Ингулец могут обменяться тренерами. Лупашко уже покинул клуб из Петрово
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай и Ингулец могут обменяться тренерами. Лупашко уже покинул клуб из Петрово

Премьер-лига

Многоходовочка

Минай и Ингулец могут обменяться тренерами. Лупашко уже покинул клуб из Петрово

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович возглавит "Ингулец", а наставник команды из Петрово Владислав Лупашко проследует в обратном направлении и возглавит "Минай", сообщает KDK.

"Ингулец" уже официально объявил о том, что Лупашко покинул клуб.

По данным того же KDK, президент клуба из Петрово Александр Поворознюк обиделся на Лупашко из-за того, что тот хотел перейти в "Карпаты", и сейчас главным кандидатом на замену тренера является Желько Любенович, выкуп которого обойдется "Иншульцу" в 50 тысяч долларов.

У Лупашко также есть два варианта – он либо возглавит "Карпаты", если Мирон Маркевич покинет львовский клуб, либо примет "Минай".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

37-летний Лупашко работал в структуре "Ингульца" с января 2022-го, Любенович возглавляет "Минай" с ноября 2023-го.

По теме
yellow-arrow
Динамо отправит в аренду в Днепр-1 Супрягу и Бенито
yellow-arrow
Динамо объявило о подписании Пихаленка
yellow-arrow
Оболонь летние сборы проведет в Киеве. У команды запланировано семь спаррингов
Желько Любенович Владислав Лупашко Ингулец (Петрово) ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
KDK
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости