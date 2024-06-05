Динамо объявило о подписании Пихаленка

" Динамо " официально объявило о подписании второго летнего новичка.

Киевский клуб подписал контракт с полузащитником "Днепра-1" Александром Пихаленком.

По условиям соглашения, хавбек будет защищать цвета "бело-синих" в течение пяти лет - до лета 2029-го.

Напомним, что ранее была информация о том, что хавбек отказался возвращаться в "Шахтер".

Ранее сообщалось, что "Динамо" предложило "Днепру-1" 2,5-3 млн долларов за игрока.

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Также якобы рассматривался вариант, чтобы в обратном направлении в Днепр-1" отправились несколько динамовцев. Речь идет об игроках линии полузащиты.

Напомним, что Пихаленок перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" осенью 2020 года (сначала аренда, а затем полноценный контракт).

В прошлом сезоне 27-летний хавбек забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче за "Днепр-1".