Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо объявило о подписании Пихаленка
Второй летний новичок киевлян
fcdynamo.com
"
Киевский клуб подписал контракт с полузащитником "Днепра-1" Александром Пихаленком.
По условиям соглашения, хавбек будет защищать цвета "бело-синих" в течение пяти лет - до лета 2029-го.
Напомним, что ранее была информация о том, что хавбек отказался возвращаться в "Шахтер".
Ранее сообщалось, что "Динамо" предложило "Днепру-1" 2,5-3 млн долларов за игрока.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также якобы рассматривался вариант, чтобы в обратном направлении в Днепр-1" отправились несколько динамовцев. Речь идет об игроках линии полузащиты.
Напомним, что Пихаленок перешел в "Днепр-1" из "Шахтера" осенью 2020 года (сначала аренда, а затем полноценный контракт).
В прошлом сезоне 27-летний хавбек забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче за "Днепр-1".
Популярное сейчас
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Черноморец намерен вернуть Вакулу
- Директор Днепра-1 - о трансферном бане: Если клуб выживает – ничего позорного в этом нет
- Руководство Полесья приняло решение по кандидатуре Сергея Шищенко
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО