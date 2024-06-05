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Динамо отправит в аренду в Днепр-1 Супрягу и Бенито

Премьер-лига

Вероятно, в качестве частичной оплаты за трансфер Пихаленка

Динамо отправит в аренду в Днепр-1 Супрягу и Бенито

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Два футболиста "Динамо" летом перейдут в "Днепр-1".

Как сообщает сайт fcdnipro.com, в Днепр отправятся форварды Владислав Супряга и Бенито.

Футболисты "Динамо" проведут ближайший сезон в СК на правах аренды.

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Напомним, что ранее была информация, что "Динамо" может отправить в "Днепр-1" некоторых игроков в качестве частичной оплаты за переход Александра Пихаленка.

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Источник:
fcdnipro.com
Опубликовал: Михаил Черныш
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