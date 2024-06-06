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11-кратный чемпион Дании. Известен первый спарринг-партнер Динамо на летних сборах

Премьер-лига

Сбор киевляне проведут в Австрии

11-кратный чемпион Дании. Известен первый спарринг-партнер Динамо на летних сборах

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23 июня киевское "Динамо" выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону, а 7 июля команда отправится на летний сбор, который пройдет в Австрии.

На данный момент известен один спарринг-партнер киевлян на летнем сборе. Им стал 11-кратный чемпион Дании "Брондбю", который на своем официальном сайте уже анонсировал проведение контрольного матча с киевлянами.

Дата поединка пока не утверждена и станет известна позднее.

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Динамо (Киев) Брондбю
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Источник:
Брондбю
Опубликовал: Михаил Черныш
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