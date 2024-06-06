11-кратный чемпион Дании. Известен первый спарринг-партнер Динамо на летних сборах

23 июня киевское " Динамо " выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону, а 7 июля команда отправится на летний сбор, который пройдет в Австрии.

На данный момент известен один спарринг-партнер киевлян на летнем сборе. Им стал 11-кратный чемпион Дании "Брондбю", который на своем официальном сайте уже анонсировал проведение контрольного матча с киевлянами.

Дата поединка пока не утверждена и станет известна позднее.