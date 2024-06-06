Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
11-кратный чемпион Дании. Известен первый спарринг-партнер Динамо на летних сборах
Сбор киевляне проведут в Австрии
instagram.com/brondbyif_official
23 июня киевское "
На данный момент известен один спарринг-партнер киевлян на летнем сборе. Им стал 11-кратный чемпион Дании "Брондбю", который на своем официальном сайте уже анонсировал проведение контрольного матча с киевлянами.
Дата поединка пока не утверждена и станет известна позднее.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Брондбю
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Переход Зинченко в Баварию маловероятен. У мюнхенцев в приоритете другой левый бек
- Динамо объявило о подписании Пихаленка
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Дело не в возрасте. Бойко рассказал, почему он покинул Полесье
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн