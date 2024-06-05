Пихаленок - о переходе в Динамо: Была определенная ситуация с Шахтером, с Днепром-1

Новичок "Динамо" Александр Пихаленок поделился первыми впечатлениями после перехода в киевский клуб из "Днепра-1".

Перед тем, как подписать контракт, взял на размышления четыре-пять дней. Была определенная ситуация с "Шахтером", с "Днепром-1" определенные вопросы необходимо было согласовать. В общем, многое нужно было обдумать, поэтому столько времени ушло.

"Не скажу, что предложение от "Динамо" стало неожиданностью для меня, ведь заинтересованность со стороны киевлян была и в предыдущие трансферные окна. Раньше не было конкретики, все на уровне слухов, а сейчас уже "Динамо" обратилось с конкретным предложением, и я очень рад присоединиться к киевскому клубу.

Поскольку я знаком со многими динамовцами, то, думаю, много времени на адаптацию не понадобится. Выступал с ребятами в сборной, против них играл в чемпионате, вместе с Дубинчаком защищали цвета "Днепра-1", поэтому, надеюсь, адаптируюсь быстро в коллективе.

С нетерпением жду матчей против "Шахтера" в составе "Динамо". Игры против "горняков" всегда принципиальны, поскольку я являюсь воспитанником донецкого клуба. Мягко говоря, у меня не сложилось в "Шахтере", и, выходя на поле теперь, я прилагаю максимум усилий, чтобы показать, как они ошиблись раньше.

Также очень хочется сыграть вместе с "бело-синими" в Лиге чемпионов. Хотя понимаю, что будет очень трудно, поскольку придется стартовать со второго квалификационного раунда.

Не получив вызов в сборную Украины, имею время отдохнуть после сезона и подготовиться к новому вызову в своей карьере. Хотя, не буду кривить душой, очень хотелось поехать на Евро-2024. Но я уважаю решение тренера национальной команды, понимая, что у меня была травма, что, наверное, повлияло на решение не вызывать меня. Буду набирать свои лучшие кондиции, и через выступления в составе "Динамо" доказывать свое право играть за национальную сборную", - рассказал Пихаленок.