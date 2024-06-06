Один из лидеров полтавской Ворсклы покидает клуб

Руслан Степанюк на своей странице в Instagram сообщил, что его этап карьеры в коллективе подошел к концу. Форвард поблагодарил работников, болельщиков и партнеров по команде и пожелал побед в дальнейшем.

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Нападающий присоединился к "Ворскле" в январе 2020 года, когда в статусе свободного агента ушел из "Жетысу" (Казахстан). Футболист провел 113 встреч во всех турнирах (34 гола, 18 ассистов).

Напомним, что в период 2016-2018 Руслан защищал цвета "Верес".