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Металлист 1925 попытается подписать полузащитников Александрии и Зари
Харьковчане нацелены на масштабную перестройку
instagram.com/metalist1925_kh
"Желто-синие" планируют усиливать состав опытными футболистами УПЛ. В списке потенциальных новичков фигурируют Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко.
Владислав защищал цвета "Александрии" с января 2022 года и провел 46 поединков (7 результативных действий). Несколько дней назад он покинул коллектив. Вячеслав в луганской команде с лета 2022-го. На его счету 43 встречи во всех соревнованиях (8 голевых действий).
"Заря" хочет продолжить сотрудничество, но Чурко размышляет, ведь его контракт истекает в этом месяце.
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