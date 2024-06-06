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Металлист 1925 попытается подписать полузащитников Александрии и Зари

Премьер-лига

Харьковчане нацелены на масштабную перестройку

Металлист 1925 попытается подписать полузащитников Александрии и Зари

instagram.com/metalist1925_kh

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"Желто-синие" планируют усиливать состав опытными футболистами УПЛ. В списке потенциальных новичков фигурируют Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко.

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Владислав защищал цвета "Александрии" с января 2022 года и провел 46 поединков (7 результативных действий). Несколько дней назад он покинул коллектив. Вячеслав в луганской команде с лета 2022-го. На его счету 43 встречи во всех соревнованиях (8 голевых действий).

"Заря" хочет продолжить сотрудничество, но Чурко размышляет, ведь его контракт истекает в этом месяце.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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