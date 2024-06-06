Металлист 1925 попытается подписать полузащитников Александрии и Зари

"Желто-синие" планируют усиливать состав опытными футболистами УПЛ. В списке потенциальных новичков фигурируют Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко.

Владислав защищал цвета "Александрии" с января 2022 года и провел 46 поединков (7 результативных действий). Несколько дней назад он покинул коллектив. Вячеслав в луганской команде с лета 2022-го. На его счету 43 встречи во всех соревнованиях (8 голевых действий).

"Заря" хочет продолжить сотрудничество, но Чурко размышляет, ведь его контракт истекает в этом месяце.