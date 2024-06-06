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Береза - о Русоле: Вы представляете, чтобы соучредитель Днепра-1 пошел гендиректором в другой клуб?
Почесный президент днепрян сомневается, что Русол покинет клуб
Фото: СК Дніпро-1
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал информацию, что исполнительный директор клуба Андрей Русол станет генеральным директором "Карпат".
- Юрий Николаевич, как у вас сейчас дела? Насколько вы сейчас можете быть вовлечены в команду?
- Мы с сыном Максимом (Максим Береза, президент "Днепра-1" – прим.), пока идет война, не вовлечены в команду, к сожалению, это нереально.
- Помню, что вы говорили, что вы на время вернулись в город.
– Я еще не вернулся, сейчас я прохожу ВЛК, поэтому я не могу ничего сказать пока.
- Что вам известно о новом трансферном бане, наложенном на "Днепр-1"?
- О новом трансферном бане я ничего не слышал, узнал это впервые от вас. Я сейчас наберу Русола.
- Так понимаю это из-за долгов по Александру Кучеру?
– Да кто его знает, скорее всего. Что касается трансферного бана, то лучше спросите Фридмана, чего так произошло и с чем это связано. Он занимается финансами.
– Есть информация о том, что игроки уже 4 месяца не получат зарплату.
– Мы придерживаемся люфта в три месяца. Всё как было, так и осталось. Относительно 4-х месяцев у меня нет информации.
- Что касается Русола, со всех сторон говорят, что он уходит на должность генерального директора в "Карпаты", вам что-то известно по этому поводу?
– Мне об этом ничего не известно, Русол мне ничего не говорил об этом. Я думаю, что первым об этом должен знать я, ведь он мой партнер. Вы представляете, чтобы соучредитель пошел генеральным директором в другой клуб? Для этого он должен передать или продать кому-либо свои акции.
– Как в целом можете прокомментировать сезон для "Днепра-1", был ли он удачным, не очень ли?
-Я разговаривал с Юрием Вильевичем после крайней игры. Я его немного успокоил, поблагодарил его, но есть момент, что кто-то кого-то недопонял. Юрий Максимов – действующий главный тренер команды. После отпуска будем решать, потому что я пока вне команды, это факт, – сказал Береза.
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