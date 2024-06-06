Береза - о Русоле: Вы представляете, чтобы соучредитель Днепра-1 пошел гендиректором в другой клуб?

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​прокомментировал информацию, что исполнительный директор клуба Андрей Русол станет генеральным директором "Карпат".

- Юрий Николаевич, как у вас сейчас дела? Насколько вы сейчас можете быть вовлечены в команду?

- Мы с сыном Максимом (Максим Береза, президент "Днепра-1" – прим.), пока идет война, не вовлечены в команду, к сожалению, это нереально.

- Помню, что вы говорили, что вы на время вернулись в город.

– Я еще не вернулся, сейчас я прохожу ВЛК, поэтому я не могу ничего сказать пока.

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- Что вам известно о новом трансферном бане, наложенном на "Днепр-1"?

- О новом трансферном бане я ничего не слышал, узнал это впервые от вас. Я сейчас наберу Русола.

- Так понимаю это из-за долгов по Александру Кучеру?

– Да кто его знает, скорее всего. Что касается трансферного бана, то лучше спросите Фридмана, чего так произошло и с чем это связано. Он занимается финансами.

– Есть информация о том, что игроки уже 4 месяца не получат зарплату.

– Мы придерживаемся люфта в три месяца. Всё как было, так и осталось. Относительно 4-х месяцев у меня нет информации.

- Что касается Русола, со всех сторон говорят, что он уходит на должность генерального директора в "Карпаты", вам что-то известно по этому поводу?

– Мне об этом ничего не известно, Русол мне ничего не говорил об этом. Я думаю, что первым об этом должен знать я, ведь он мой партнер. Вы представляете, чтобы соучредитель пошел генеральным директором в другой клуб? Для этого он должен передать или продать кому-либо свои акции.

– Как в целом можете прокомментировать сезон для "Днепра-1", был ли он удачным, не очень ли?

-Я разговаривал с Юрием Вильевичем после крайней игры. Я его немного успокоил, поблагодарил его, но есть момент, что кто-то кого-то недопонял. Юрий Максимов – действующий главный тренер команды. После отпуска будем решать, потому что я пока вне команды, это факт, – сказал Береза.