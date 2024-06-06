Основной вратарь Черноморца близок к уходу - Источник

"Черноморец" после завершения сезона ожидает массовый уход игроков, а наиболее проблемной может стать вратарская линия, сообщает sport.ua.

Недолгим оказалось пребывание голкипера Олега Билыка в одесском "Черноморце". Пополнив ряды "моряков" летом прошлого года, он рассматривался как основной вратарь команды Романа Григорчука. Однако в ее штате тогда же появился еще один новичок и коллега по амплуа – Алексей Шевченко. После не слишком уверенной игры обоих на старте сезона-2023/24 главный тренер черно-синих решил испытать в деле Даниила Варакуту. И спустя некоторое время он не оставил сомнений в том, кому именно доверять пост номер один.

Когда перед началом зимнего перерыва в чемпионате стало известно, что команду покидает Шевченко, у Билыка появилась возможность конкурировать только с одним Варакутой. Но, похоже, он ее не выдержал и теперь вынужден расстаться с одесским клубом.

Читайте также Черноморец намерен вернуть Вакулу

По всей вероятности, в ближайшее время оказаться в другом клубе может и основной вратарь "Черноморца".

Как сообщает Sport.ua, фамилия Варакуты фигурировала в качестве вероятных кандидатур "Колоса". Известно также, что в его услугах заинтересованы еще несколько представителей элиты и один клуб зарубежья. Останется Даниил Варакута в "Черноморце" после окончания контракта или попробует лучшую судьбу в другом клубе – станет известно в ближайшее время.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Если главный страж ворот "Черноморца", как и Билык, перейдет в другой клуб (он уже покинул клуб - прим.), то в команде останутся только юный Даниил Пирожок и приглашенный зимой Ян Вечный.

В сезоне-2023/24 Олег Билык успел сыграть в "рамке" "Черноморца" всего 2 матча, в которых пропустил два мяча. Даниил Варакута в 24 поединках имеет показатель минус 38 голов.