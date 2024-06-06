Поворознюк назвал имена кандидатов на должность нового тренера Ингульца

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк назвал имена потенциальных кандидатов на должность главного тренера.

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- Желько Любенович - новый тренер "Ингульца", как это сообщил Игорь Бурбас?

- Это еще открытый вопрос. Завтра встречаюсь с Желько Любеновичем и мы или договоримся или нет. Уже в обед все будет известно. До этого мы разговаривали с президентом "Миная" и он сказал, что отпустит Желько. Мы с Пересоляком дружим семьями, вопросов не было никаких, его отдают также бесплатно.

- Рассматривали другие кандидатуры? Ковалец? Лавриненко?

- Ковалец - нет. Лавриненко - да. Был еще Кучук и еще пара кандидатур, переговорный процесс в случае неудачи с Любеновичем будет продолжаться, - пояснил Поворознюк.