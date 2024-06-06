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Капитан Зари покинет клуб - известна следующая команда игрока

Премьер-лига

Переход состоится на правах свободного агента

Капитан Зари покинет клуб - известна следующая команда игрока

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Защитник, капитан "Зари" Богдан Бутко, чей контракт с луганским клубом истекает в конце июня, выбрал новую команду. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сезон-2024/25 футболист проведет в "Черноморце". Напомним, что Бутко должен был оказаться в Одессе еще два с половиной года назад, но получил тяжелую травму в бытовых условиях.

Богдан может сыграть как на позиции правого фулбека, так и в центре защиты.

Напомним, Бутко выступал за "Зарю" с сентября 2022 года. Всего в футболке луганчан он отыграл 39 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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