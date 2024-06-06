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Фридман: Нам все равно было, куда продавать Пихаленка – в Динамо или Шахтер

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Фридман: Нам все равно было, куда продавать Пихаленка – в Динамо или Шахтер

scdnipro1.com.ua

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал трансфер полузащитника Александра Пихаленка в "Динамо".

- Расскажите о статусе "Шахтера" в переходе Пихаленка в "Динамо". Инсайдеры рассказывали о том, что "Днепр-1" должен был согласовать переход с донецким клубом.

– Я слышал, что Бурбас обвинил "Днепр-1" в сговоре с "Динамо", но у нас нет дураков в клубе, чтобы связываться с мощной юридической службой "Шахтера" и штрафными санкциями. Это чушь.

К нам обратилось "Динамо" с предложением. Мы встретились с Суркисом, все обсудили. Я ему объяснил, что по условиям контракта, который мы заключили с Шахтером при покупке Александра, мы должны сообщить об этом донецкий клуб.

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Мы сделали все честно, сообщили. "Шахтер" подумал и в ответ решил сделать обратный трансфер Пихаленка. Но, как я понимаю, он не смог договориться с игроком.

После этого "Шахтер" направил нам письмо, что они не против перехода. Мы только должны подтвердить правильность цифры [суммы трансфера]. Нам все равно было, куда продавать Пихаленка – в "Динамо" или "Шахтер". У него год контракта оставался, нужно было его продавать.

- Готовы назвать сумму, заплаченную за Александра?

– Нет. Сумму пусть "Динамо" называет. Или "Шахтер". Не хочу называть какие-нибудь цифры, - заявил Фридман.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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