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Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка

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Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка

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Накануне "Динамо" официально объявило о переходе полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка.

Стороны не разглашали финансовые стороны сделки. Однако авторитетный портал Transfermarkt пишет о том, что киевляне заплатили за хавбека 2,5 миллиона евро.

Как известно, 27-летний Пихаленок будет защищать цвета "бело-синих" до лета 2029-го. В минувшем сезоне Александ принял участие в 31 матче за днепрян во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

Напомним, что ранее была информация о том, что хавбек отказался возвращаться в "Шахтер".

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Алина Ерофеева
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