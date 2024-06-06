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Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка
Transfermarkt знает все
Накануне "Динамо" официально объявило о переходе полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка.
Стороны не разглашали финансовые стороны сделки. Однако авторитетный портал Transfermarkt пишет о том, что киевляне заплатили за хавбека 2,5 миллиона евро.
Как известно, 27-летний Пихаленок будет защищать цвета "бело-синих" до лета 2029-го. В минувшем сезоне Александ принял участие в 31 матче за днепрян во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.
Напомним, что ранее была информация о том, что хавбек отказался возвращаться в "Шахтер".
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