Официально. Любенович - новый главный тренер Ингульца

"Ингулец" объявил о назначении Желько Любеновича главным тренером команды.

Сербский тренер заключил контракт на 3 года.

На этой должности Любенович сменил Владислава Лупашко, с которым клуб в сезоне-2023/24 выиграл Первую лигу и завоевал путевку в УПЛ. Ранее сообщалось, что выкуп контракта Желько обойдется "Ингульцу" в 50 тысяч долларов.

42-летний Любенович возглавлял "Минай" с ноября 2023 года. Закарпатский клуб провел сильный второй круг чемпионата Украины, но вылетел из элиты, уступив в последнем туре. Информации о том, кто станет новым тренером минайцев, пока нет.