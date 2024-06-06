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Официально. Любенович - новый главный тренер Ингульца

Премьер-лига
Обновлено

Контракт - на 3 года

Официально. Любенович - новый главный тренер Ингульца

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Ингулец" объявил о назначении Желько Любеновича главным тренером команды.

Сербский тренер заключил контракт на 3 года.

На этой должности Любенович сменил Владислава Лупашко, с которым клуб в сезоне-2023/24 выиграл Первую лигу и завоевал путевку в УПЛ. Ранее сообщалось, что выкуп контракта Желько обойдется "Ингульцу" в 50 тысяч долларов.

42-летний Любенович возглавлял "Минай" с ноября 2023 года. Закарпатский клуб провел сильный второй круг чемпионата Украины, но вылетел из элиты, уступив в последнем туре. Информации о том, кто станет новым тренером минайцев, пока нет.

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Желько Любенович Ингулец (Петрово) ФК Минай
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Источник:
ФК Інгулець
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 12:42
Головне, щоб скоріш посадили злочинця поворознюка - вбивцю й насильника !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 12:42
Головне, щоб скоріш посадили злочинця поворознюка - вбивцю й насильника !
Ответить
0
0

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