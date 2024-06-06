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Официально. Любенович - новый главный тренер Ингульца
Контракт - на 3 года
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Ингулец" объявил о назначении Желько Любеновича главным тренером команды.
Сербский тренер заключил контракт на 3 года.
На этой должности Любенович сменил Владислава Лупашко, с которым клуб в сезоне-2023/24 выиграл Первую лигу и завоевал путевку в УПЛ. Ранее сообщалось, что выкуп контракта Желько обойдется "Ингульцу" в 50 тысяч долларов.
42-летний Любенович возглавлял "Минай" с ноября 2023 года. Закарпатский клуб провел сильный второй круг чемпионата Украины, но вылетел из элиты, уступив в последнем туре. Информации о том, кто станет новым тренером минайцев, пока нет.
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