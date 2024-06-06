Кто из тренеров Черноморца больше всего использовал легионеров. Статистика

В украинской истории в составе одесского "Черноморца" было задействовано более сотни легионеров из разных стран и континентов. Кто-то из них провел более восьми десятков матчей за "моряков", кто-то ограничился одним-единственным, а кто-то (как-то боснец Владимир Арсич) не сыграл ни одного.

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Но сегодня речь не о футболистах, а о тренерах. UA-Футбол решил исследовать, кто же из рулевых "Черноморца" больше других коллег по тренерскому цеху прибегал к услугам иностранцев – как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Как оказалось, лидером в этой номинацией является нынешний главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук. Это касается двух его каденций в одесской команде, первая из которых продолжалась с весенней части сезона-2010/11 до завершения осеннего отрезка сезона-2014/15, а вторая началась в период зимнего антракта в сезоне-2021/22 и пока не завершилась. Правда, следует напомнить, что весенняя часть сезона-2021/22 не была сыграна, ведь накануне ее старта началась развязанная страной-террористом №1 полномасштабная война.

Так вот, общее количество легионеров, использованных Романом Григорчуком в официальных играх составляет 40 человек (27 – в первую каденцию, 13 – во вторую).

Интересно, что в недавно завершившемся сезоне еще один футболист с иностранным гражданством – Владимир Арсич числился в заявке клуба и даже был в числе запасных в ряде матчей чемпионата, однако ни разу не появлялся на футбольном поле.

На втором месте по использованию легионеров в "Черноморце" – Семен Альтман (24 футболиста), на третьем – Виталий Шевченко (16).

Если говорить о самом большом количестве иностранцев в течение одного сезона, то и здесь лидирует Роман Григорчук. В сезоне-2011/12 он задействовал 14 игроков из-за границы.