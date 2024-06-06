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Рух приобрел лучшего бомбардира Оболони

Премьер-лига

Источник раскрыл подробности

Рух приобрел лучшего бомбардира Оболони

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Рух" подписал нападающего "Оболони" Игоря Краснопира, сообщает ТаТоТаке.

Львовский клуб интересовался форвардом молодежной сборной Украины еще зимой, но тогда "пивовары" не горели желанием отпускать своего лучшего бомбардира. По информации источника, киевляне попросили за игрока 500 тысяч долларов и на этот раз все срослось.

Краспопир защищал цвета "Оболони" с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард отыграл 33 матча за "зелено-белых" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. В его активе 8 поединков за сборную Украины U-21.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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