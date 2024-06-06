Суркис: Ведутся сложные переговоры по Витиньо. Игрок не против вернуться в Украину

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался по поводу возможного возвращения бразильского вингера Витиньо, который сейчас играет в аренде на родине.

"Ведутся сложные переговоры. Сам игрок не против вернуться в Украину. Но у него семья, в частности, жена. И здесь нам пока трудно достичь взаимопонимания. Работаем над этим вопросом", - сказал Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, бразилец перебрался в "Динамо" летом 2021 года из "Атлетико Паранаэнсе" за 6 млн евро . После начала полномасштабной войны РФ против Украины игрок перешел в этот клуб на правах аренды, а уже с прошлого года - в "Ред Булл Брагантино".

В этом сезоне Витиньо сыграл за "Ред Булл" 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с киевским клубом истекает летом 2026 года.