Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Днепре-1 прокомментировали возможное подписание Супряги и Бенито
Речь идет об аренде
Фото: dynamo.kiev.ua
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал информацию о возможном подписании двух игроков "Динамо" - Владислава Супрягу и Бенито.
- Правда ли, что "Днепр-1" арендует у "Динамо" Супрягу и Бенито?
- Супрягу – возможно. Есть определенное видение по нему. Он играл у нас, да и Супряга не прочь поиграть у нас, как говорится.
По Бенито сейчас ничего сказать не могу. Может, и будем еще кого-то арендовать у "Динамо". У них перебор игроков.
– Трансферный бан не помешает этому?
– Да нет, мы решаем все вопросы. Деньги на счетах есть, это все трудности вывода валюты из Украины.
- Известно ли, кто еще покинет "Днепр-1" после Пихаленка?
– Сейчас у нас Волынец стоит [на выход], хотим развивать Кинарейкина. Сваток, скорее всего.
По Гуцуляку уже известно, Бабенко. Филиппов думает над предложением. А так все, кто у нас на контракте, остаются. А у кого остался год или полтора – с ними сейчас общаемся, - сказал Фридман.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка
- Поворознюк назвал имена кандидатов на должность нового тренера Ингульца
- Степаненко признался, почему не хочет ехать на Олимпиаду
- Дело не в возрасте. Бойко рассказал, почему он покинул Полесье
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Комментарии 3