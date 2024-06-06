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В Днепре-1 прокомментировали возможное подписание Супряги и Бенито

Премьер-лига

Речь идет об аренде

В Днепре-1 прокомментировали возможное подписание Супряги и Бенито

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал информацию о возможном подписании двух игроков "Динамо" - Владислава Супрягу и Бенито.

- Правда ли, что "Днепр-1" арендует у "Динамо" Супрягу и Бенито?

- Супрягу – возможно. Есть определенное видение по нему. Он играл у нас, да и Супряга не прочь поиграть у нас, как говорится.

По Бенито сейчас ничего сказать не могу. Может, и будем еще кого-то арендовать у "Динамо". У них перебор игроков.

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– Трансферный бан не помешает этому?

– Да нет, мы решаем все вопросы. Деньги на счетах есть, это все трудности вывода валюты из Украины.

- Известно ли, кто еще покинет "Днепр-1" после Пихаленка?

– Сейчас у нас Волынец стоит [на выход], хотим развивать Кинарейкина. Сваток, скорее всего.

По Гуцуляку уже известно, Бабенко. Филиппов думает над предложением. А так все, кто у нас на контракте, остаются. А у кого остался год или полтора – с ними сейчас общаемся, - сказал Фридман.

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Динамо (Киев) СК Днепр-1 Владислав Супряга Бенито Вячеслав Фридман
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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doschukrovno (Ровно)
06.06.2024 в 14:49
І для чого цей псевдо клуб ?
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Комментарии 3
doschukrovno (Ровно)
06.06.2024 в 14:49
І для чого цей псевдо клуб ?
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Oldfanat (Glasgow)
06.06.2024 в 15:13
Займись історією свого "народного" клуба. Зі своїм ми самі розберемося. Футбол у Дніпрі буде завжди поки буде стояти Дніпро.
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Romerik (YNWA)
06.06.2024 в 15:39
Проковтнути аферу коломийського і прийняти цей недоклубу як оригінальний Дніпро - це нагадаю не є "ми самі розберемося") Радує тільки одне, що трагічна історія Дніпра циклічна і повторюється. Тільки зд*хне тепер цей фейковий кусок г*вна) Готуйтеся до кісточки у вигляді Д2
 
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