В Днепре-1 прокомментировали возможное подписание Супряги и Бенито

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал информацию о возможном подписании двух игроков "Динамо" - Владислава Супрягу и Бенито.

- Правда ли, что "Днепр-1" арендует у "Динамо" Супрягу и Бенито?

- Супрягу – возможно. Есть определенное видение по нему. Он играл у нас, да и Супряга не прочь поиграть у нас, как говорится.

По Бенито сейчас ничего сказать не могу. Может, и будем еще кого-то арендовать у "Динамо". У них перебор игроков.

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– Трансферный бан не помешает этому?

– Да нет, мы решаем все вопросы. Деньги на счетах есть, это все трудности вывода валюты из Украины.

- Известно ли, кто еще покинет "Днепр-1" после Пихаленка?

– Сейчас у нас Волынец стоит [на выход], хотим развивать Кинарейкина. Сваток, скорее всего.

По Гуцуляку уже известно, Бабенко. Филиппов думает над предложением. А так все, кто у нас на контракте, остаются. А у кого остался год или полтора – с ними сейчас общаемся, - сказал Фридман.