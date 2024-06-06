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Поворознюк - об уходе Лупашко: Не хочу ни денег, ничего, хочу просто дать ему возможность сделать свое будущее

Премьер-лига

Поворознюк считает, что тренер перерос уровень команды

Поворознюк - об уходе Лупашко: Не хочу ни денег, ничего, хочу просто дать ему возможность сделать свое будущее

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал уход из команды главного тренера Владислава Лупашко.

- Я лично вижу, что мозгом Лупашко просто перерос "Ингулец". В будущем вы поймете, насколько это уникальный тренер.

Когда официально на "Ингулец" пришли предложения от 4-х клубов УПЛ и двух зарубежных клубов, понял, что не буду держать молодого тренера, как и молодого футболиста, если увижу в нем дальнейшее развитие. Поэтому мы вместе поговорили, что без каких-либо денег я его отпускаю. Куда он пойдет? Не знаю, решение он еще не принял.

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- "Без денег" - это значит, что клуб "Ингулец" никакой компенсации не получит?

- Да. Буду очень доволен, если у него получится на высшем уровне и буду гордиться, что когда-то Влад возглавлял "Ингулец". Хочу поблагодарить его за этот незабываемый сезон, за те эмоции, которые Лупашко нам всем подарил. Не хочу ни денег, ничего, хочу просто дать ему возможность сделать свое будущее.

Скажу вам больше. Мы с Лупашко недавно переподписали контракт на 3 года, но сейчас его разрываем и отпускаем Владислава, - заявил Поворознюк.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 14:56
Прям "добрєйшей душі чєлавєк"... Хай розкаже тим футболістам, яким він ноги ламав, або селянам, в яких в упор стріляв, або жінкам з Петрово, яких насилував... Так як родич з прокуратури кришує - то цей злочинець до сих пір на волі. А після того, як його облобизала українська скабеєва - мосейчук, то йому нелох хотів вручити звання "Герой України"...
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 14:56
Прям "добрєйшей душі чєлавєк"... Хай розкаже тим футболістам, яким він ноги ламав, або селянам, в яких в упор стріляв, або жінкам з Петрово, яких насилував... Так як родич з прокуратури кришує - то цей злочинець до сих пір на волі. А після того, як його облобизала українська скабеєва - мосейчук, то йому нелох хотів вручити звання "Герой України"...
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