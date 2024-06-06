Суркис: Об уходе Супряги не может идти речи. Предложения по Бенито не было

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о том, планирует ли клуб отдавать своих игроков в аренду.

- Насколько соответствует действительности информация о том, что после перехода в "Динамо" Пихаленка вы отдаете "Днепру-1" Бенито и Супрягу?

- Ни на сколько. После перехода в "Динамо" Пихаленка мы отдаем "Днепру-1" деньги. Живые конкретные деньги. У нас нет возможности разбрасываться футболистами. Если кто забыл - нам нужно проходить квалификацию Лиги чемпионов, а в команде много сборников, которые не начнут подготовку к новому сезону в общей группе. Более того, в июле нужно будет кого-то отдать на Олимпиаду.

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Я не могу подставлять тренера, забирая у него еще кого-то из игроков накануне первого сбора. Если бы у нас было предложение от "Днепра-1" по Бенито, мы бы его рассмотрели, но такого предложения не было! Что касается Супряги, то он набрал весной хорошую форму, был в своем идеальном весе, отлично вышел против того же "Днепра-1", отдал голевую передачу Проблема в том, что после этого он подхватил сложную вирусную инфекцию и какое-то время лечился. Сейчас о его уходе из клуба не может идти речи.

- Возможна ли аренда Шепелева и Андриевского, например, в "Зарю", "Днепр-1" или "Полесье"?

- Это не те игроки, которых нужно отдавать в аренду. Но мы готовы рассмотреть конкретные предложения от этих или других клубов.

- Какова судьба Булецы?

- Он принадлежит "Динамо" - поэтому возвращается к нам из "Заглембе". Скорее всего, поедет на первый сбор с командой, а там - решать тренеру, - пояснил президент киевлян.