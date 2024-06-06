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Поворознюк: Любенович - простой человек. Хочет, как и я, что-то доказать в этой жизни

Премьер-лига

Президент "Ингульца" - о новом главном тренере команды

Поворознюк: Любенович - простой человек. Хочет, как и я, что-то доказать в этой жизни

Фото: ingulec.com

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал назначение нового главного тренера Желько Любеновича.

- Как прошли переговоры с Любеновичем?

- Прекрасно! Желько Любенович - главный тренер "Ингульца". Это уже официально. Контракт заключен на 3 года.

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- Были ли какие-то споры во время переговоров?

- Вообще нет. Желько - простой, нормальный человек. Хочет, как и я, что-то доказать в этой жизни. Поэтому все нормально, вопросов нет никаких.

- Какие задачи на сезон? Остаться в УПЛ?

- Да, остаться в УПЛ без переходных матчей. А уже в следующем сезоне будем смотреть. Поговорили о комплектации, экипировке, - рассказал Поворознюк.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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