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Карпаты подпишут испанского хавбека и голкипера Миная

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Карпаты подпишут испанского хавбека и голкипера Миная

Фото: Google

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На следующей неделе "Карпаты" планируют пополнить свои ряды испанским легионером Пабло Альваресом, сообщает Sport.ua.

В прошлом сезоне испанец защищал цвета болгарского клуба "Черно море". Также в активе єтого 27-летнего опорного полузащитника есть выступления за "Риеку" из Хорватии, а у себя на родине он играл за хихонский "Спортинг", "Алавес" и "Вильярреал".

Источник также утверждает, что до конца этой недели "зелено-белые" планируют узаконить свои отношения с вратарем Александром Кемкиным, который в последнее время играл за "Минай".

Также отмечается, что бывшего главного тренера "Ингульца" Владислава Лупашко в "Карпатах" не будет.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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