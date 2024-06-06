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Карпаты подпишут испанского хавбека и голкипера Миная
Усиление на УПЛ
Фото: Google
На следующей неделе "Карпаты" планируют пополнить свои ряды испанским легионером Пабло Альваресом, сообщает Sport.ua.
В прошлом сезоне испанец защищал цвета болгарского клуба "Черно море". Также в активе єтого 27-летнего опорного полузащитника есть выступления за "Риеку" из Хорватии, а у себя на родине он играл за хихонский "Спортинг", "Алавес" и "Вильярреал".
Источник также утверждает, что до конца этой недели "зелено-белые" планируют узаконить свои отношения с вратарем Александром Кемкиным, который в последнее время играл за "Минай".
Также отмечается, что бывшего главного тренера "Ингульца" Владислава Лупашко в "Карпатах" не будет.
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