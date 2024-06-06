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Степанюк подписал контракт с Вересом, - СМИ
Довольно неожиданно
vorskla.com.ua
Опытный 32-летний форвард Руслан Степанюк, который минувший сезон провел в "Ворскле", стал игроком "
Как сообщает ТаТоТаке, стороны подписали долгосрочное соглашение.
Напомним, что фаворитом в борьбе за Степанюка считался "Металлист 1925".
Нападающий присоединился к "Ворскле" в январе 2020 года, когда в статусе свободного агента ушел из "Жетысу" (Казахстан). Футболист провел за полтавчан 113 встреч во всех турнирах (34 гола, 18 ассистов).
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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