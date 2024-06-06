  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степанюк подписал контракт с Вересом, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степанюк подписал контракт с Вересом, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Довольно неожиданно

Степанюк подписал контракт с Вересом, - СМИ

vorskla.com.ua

Новина українською

Опытный 32-летний форвард Руслан Степанюк, который минувший сезон провел в "Ворскле", стал игроком "Вереса".

Как сообщает ТаТоТаке, стороны подписали долгосрочное соглашение.

Напомним, что фаворитом в борьбе за Степанюка считался "Металлист 1925".

Нападающий присоединился к "Ворскле" в январе 2020 года, когда в статусе свободного агента ушел из "Жетысу" (Казахстан). Футболист провел за полтавчан 113 встреч во всех турнирах (34 гола, 18 ассистов).

По теме
yellow-arrow
Дмитрий Ризнык - самый "сухой" вратарь минувшего сезона УПЛ. ТАБЛИЦА
yellow-arrow
Карпаты подпишут испанского хавбека и голкипера Миная
yellow-arrow
Поворознюк: Любенович - простой человек. Хочет, как и я, что-то доказать в этой жизни
Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости