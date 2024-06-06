Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дмитрий Ризнык - самый "сухой" вратарь минувшего сезона УПЛ. ТАБЛИЦА
Дмитрий оставил "сухими" свои ворота в 13-ти матчах чемпионата
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "
В минувшем чемпионате 25-летний вратарь оставлял свои ворота "сухими" в 13 играх из 27.
7 встреч Ризнык отыграл на "ноль" дома и 6, больше, чем кто-либо, – в гостях. У Дмитрия оказался и наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10 – 48,1%. А лучший результат на своем поле показал стаж ворот "Динамо" Георгий Бущан – 8 игр.
На втором месте по количеству "сухих" матчей в нашем рейтинге – Кирилл Фесюн из "Колоса" (12 "сухих" матчей в 29 играх), на третьем – динамовец Георгий Бущан (11 из 26).
В скобках место в топ-10 в предыдущем сезоне.
Популярное сейчас
- Поворознюк назвал имена кандидатов на должность нового тренера Ингульца
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Степаненко признался, почему не хочет ехать на Олимпиаду
- Мирон Маркевич ответил на вопрос, остается ли он в Карпатах
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО