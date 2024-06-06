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Дмитрий Ризнык - самый "сухой" вратарь минувшего сезона УПЛ. ТАБЛИЦА

Премьер-лига
Обновлено

Дмитрий оставил "сухими" свои ворота в 13-ти матчах чемпионата

Дмитрий Ризнык - самый "сухой" вратарь минувшего сезона УПЛ. ТАБЛИЦА

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык в минувшем сезоне УПЛ провел наибольшее количество матчей "на ноль".

В минувшем чемпионате 25-летний вратарь оставлял свои ворота "сухими" в 13 играх из 27.

7 встреч Ризнык отыграл на "ноль" дома и 6, больше, чем кто-либо, – в гостях. У Дмитрия оказался и наиболее высокий процент сухих матчей среди голкиперов, попавших в топ-10 – 48,1%. А лучший результат на своем поле показал стаж ворот "Динамо" Георгий Бущан – 8 игр.

На втором месте по количеству "сухих" матчей в нашем рейтинге – Кирилл Фесюн из "Колоса" (12 "сухих" матчей в 29 играх), на третьем – динамовец Георгий Бущан (11 из 26).

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В скобках место в топ-10 в предыдущем сезоне.

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Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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