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С этим надо что-то делать. Форварду Вереса не нравится, что команда второй сезон подряд играет в переходных матчах УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Николай Гайдучик подвел итоги сезона

С этим надо что-то делать. Форварду Вереса не нравится, что команда второй сезон подряд играет в переходных матчах УПЛ

Фото: НК Верес

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Вереса" Николай Гайдучик рассказал почему команда второй раз подряд неудачно выступает в регулярном чемпионате УПЛ, но вытягивает счастливый билет в переходных поединках.

- Я согласен с нашим капитаном, вратарем Богданом Когутом, который говорил, что изнурительная борьба за выживание требует значительных нервных затрат, а когда такое случается второй раз подряд, то тем более. Однозначно надо с этим что-то делать.

- Перед началом второй части сезона в "Вересе" появился новый тренер – Олег Шандрук. Тебе с кем было комфортнее работать – с Шандруком или его предшественником – Сергеем Лавриненко?

- С Шандруком, ведь он еще опекал меня на любительском уровне, я был знаком с его тренерской философией. Прежде всего, речь идет о скоростном футболе, когда упор делается на выигранные единоборства.

- Всего ты провел в отчетном чемпионате УПЛ 28 поединков и стал автором трех забитых мячей. Можешь записать себе прошлый сезон в актив?

- Относительно игровой практики, то – да. Однако если говорить о реализации голевых моментов, то есть еще над чем работать.

- Давай вернемся к переходным матчам с "Эпицентром", в которых ты отличился трижды. Благодаря чему удалось склонить чашу весов на свою сторону?

- "Эпицентр" – хорошо организованная команда, которая приятно удивила в первом матче в Киеве, но не сумела победить. Видимо, мы качественнее поработали над ошибками, пригодился и быстрый гол. Но главное, что ровенчане лучше восстановились после первого поединка, у нас осталось больше сил. Ну и еще была невероятная поддержка болельщиков и радует, что я оправдал их надежды. Но это уже история, надо двигаться дальше.

- Уже известно, где "Верес" будет готовиться к новому сезону?

- Нет, знаю только, что должны вернуться из отпуска 24 июня. Сейчас главное хорошо отдохнуть, а потом постараться сделать правильные выводы из последних неудач, чтобы не наступать на те же грабли.

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Верес (Ровно) Николай Гайдучик
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 18:32
Тепер треба йти далі -- вилітати напяму в першу лігу !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 18:32
Тепер треба йти далі -- вилітати напяму в першу лігу !
Ответить
1
0

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