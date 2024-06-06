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ЛНЗ интересуется защитником сборной Либерии

Премьер-лига
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Марк Пабай играет за словенский Копер

ЛНЗ интересуется защитником сборной Либерии

фото из свободных источников

Новина українською

ЛНЗ интересуется защитником словенского "Копера" и сборной Либерии Марком Пабаем, сообщает TГ-канал "Футбол с вертолета".

Источник пишет о том, что сейчас ходят активные слухи о переходе 23-летнего футболиста в ЛНЗ, причем Пабай вряд ли станет последним легионером, который пополнит состав команды Олега Дулуба.

Игрок преимущественно действует справа в защите, хотя может закрыть и позицию центрального, достаточно мощный и крепкий, играет за сборную Либерии, за которую провел уже 9 матчей.

В этом сезоне чемпионата Словении Марк Пабай провел 31 матч, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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