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ЛНЗ интересуется защитником сборной Либерии
Марк Пабай играет за словенский Копер
фото из свободных источников
Источник пишет о том, что сейчас ходят активные слухи о переходе 23-летнего футболиста в ЛНЗ, причем Пабай вряд ли станет последним легионером, который пополнит состав команды Олега Дулуба.
Игрок преимущественно действует справа в защите, хотя может закрыть и позицию центрального, достаточно мощный и крепкий, играет за сборную Либерии, за которую провел уже 9 матчей.
В этом сезоне чемпионата Словении Марк Пабай провел 31 матч, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
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