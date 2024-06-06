Шахтер на замену Ракицкому ищет центрбеков за рубежом

Как уже сообщалось ранее, "Шахтер", скорее всего, не будет продлевать контракт с 34-летним защитником команды Ярославом Ракицким.

При этом, по данным ТаТоТаке, донецкий клуб в свете ухода Ракицкого ищет двух центральных защитников на новый сезон за рубежом.

Также источник подтверждает информацию, что бразильский левый защитник Винисиус Тобиас, который играет в аренде во второй команде "Реала", также присоединится к украинской команде летом. Вероятно, с планами использовать его в течении сезона, а не снова отдавать в аренду.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отметим, что не так давно СМИ писали о том, что в услугах Ракицкого заинтересован "Металлист 1925", хотя в харьковском клубе это и отрицали.