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Шахтер на замену Ракицкому ищет центрбеков за рубежом

Премьер-лига
Обновлено

Ярослав летом, вероятно, покинет Шахтер

Шахтер на замену Ракицкому ищет центрбеков за рубежом

shakhtar.com

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, "Шахтер", скорее всего, не будет продлевать контракт с 34-летним защитником команды Ярославом Ракицким.

При этом, по данным ТаТоТаке, донецкий клуб в свете ухода Ракицкого ищет двух центральных защитников на новый сезон за рубежом.

Также источник подтверждает информацию, что бразильский левый защитник Винисиус Тобиас, который играет в аренде во второй команде "Реала", также присоединится к украинской команде летом. Вероятно, с планами использовать его в течении сезона, а не снова отдавать в аренду.

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Также отметим, что не так давно СМИ писали о том, что в услугах Ракицкого заинтересован "Металлист 1925", хотя в харьковском клубе это и отрицали.

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Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Металлист 1925 (Харьков) Винисиус Тобиас
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Карикатурист (Білозерське)
06.06.2024 в 19:10
Хотів зазначити, що Вінісіус Тобіас правий бек, але бачу, що мій коментар не вписується в поточну дискусію. А Яріку подякуємо за непогану кар'єру у "Шахтарі" та визнання своїх колишніх загонів.
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Комментарии 15
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Карикатурист (Білозерське)
06.06.2024 в 19:10
Хотів зазначити, що Вінісіус Тобіас правий бек, але бачу, що мій коментар не вписується в поточну дискусію. А Яріку подякуємо за непогану кар'єру у "Шахтарі" та визнання своїх колишніх загонів.
Ответить
5
1
vpm-ua (Київ)
06.06.2024 в 19:10
а хулі. може собі дозволити - тарифи ж підняв майже у 2 рази, ржава потвора
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2
2
tekutiev (донецк,Украина)
06.06.2024 в 19:24
тарифы подняла зелёная гнль
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1
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Американец 2000
06.06.2024 в 19:02
Ну расставания с возрастными игроками всегда печальны (((( Не все ж команды готовы держать как Бревноленко в Динамо до самой пенсии (((( Уже и ходить не будет , а его всё в состав будут вставлять (((( Он же Бревноленко ((((( Думаю что Ракитский пригодится ещё многим командам !!! Чтоб только потом не наезжали на него как на предателя , ведь сами же его отпустили ! Свободному королю - свободное плавание !!!
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2
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 19:09
Знаєм ми аферистів шахтьора... ти ждун нам басні не трави... Кому там Брєвніцький потрібен ? Хіба що в зєніт...
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0
4
tekutiev (донецк,Украина)
06.06.2024 в 19:31
вся гниль в украинском футболе началась с братьев суркисов,когда они дорвались до власти в ффу и пфл.тянули за уши своё гнилое динамо как могли.так что твои хозяева аферисты похлеще.
 
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 18:29
От таке відношення в шахтьора до своїх "легенд".. Паматросілі - і бросілі....
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0
6
tekutiev (донецк,Украина)
06.06.2024 в 18:41
.голову свою е......ю полечи кого бросили?лучше лижи суркисне и своему .....динамо и не тявкай моська вонючая
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5
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 18:46
Солі собі на йух насип... собака скажений..
 
2
5
tekutiev (донецк,Украина)
06.06.2024 в 18:58
вонючая е.....я моська это ты.отсоси дырявая подстилка и не воняй.
 
3
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 19:13
Видно насипав....
 
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tekutiev (донецк,Украина)
06.06.2024 в 19:24
отсоси петух
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tekutiev (донецк,Украина)
06.06.2024 в 18:53
вафля дырявая расскажи как суркисня бросала свои "динамовские"сердца которые тренировали команду-михайличенко,буряк,блохин,демьяненко.это хорошее отношение к своим "звёздам"?можешь только на шахтёр помои лить?а сам с ....динамо глубоко в .опе
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 19:12
Ти справжній катсап... Смердючий сепар... І розмовляєш так же, як твої родичі зайвохромосомні....
 
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tekutiev (донецк,Украина)
06.06.2024 в 19:26
"патриот"занюханный хлебало прикрой.вонючая дырявая мразь
 
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