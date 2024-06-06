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Шахтер на замену Ракицкому ищет центрбеков за рубежом
Ярослав летом, вероятно, покинет Шахтер
shakhtar.com
Как уже сообщалось ранее, "Шахтер", скорее всего,
При этом, по данным ТаТоТаке, донецкий клуб в свете ухода Ракицкого ищет двух центральных защитников на новый сезон за рубежом.
Также источник подтверждает информацию, что бразильский левый защитник Винисиус Тобиас, который играет в аренде во второй команде "Реала", также присоединится к украинской команде летом. Вероятно, с планами использовать его в течении сезона, а не снова отдавать в аренду.
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Также отметим, что не так давно СМИ писали о том, что в услугах Ракицкого заинтересован "Металлист 1925", хотя в харьковском клубе это и отрицали.
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