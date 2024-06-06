Премьер-лига
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Официально: Степанюк вернулся в Верес
Контракт на 3 года
nkveres.com
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Соглашение сторон рассчитано на 3 года.
Напомним, что Степанюк уже выступал в "Вересе" в 2016-18 годах.
Всего за "Верес" форвард провел 68 матчей (32 - в УПЛ, 33 - в Первой лиге и 3 игры в Кубке Украины) и забил 27 мячей (2 гола в УПЛ, 24 - в Первой лиге и 1 гол в Кубке Украины).
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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