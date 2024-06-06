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Официально: Степанюк вернулся в Верес

Премьер-лига
Обновлено

Контракт на 3 года

Официально: Степанюк вернулся в Верес

nkveres.com

Новина українською

"Верес" официально объявил о подписании контракта c 32-летним форвардом Русланом Степанюком, который минувший сезон провел в "Ворскле".

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

Напомним, что Степанюк уже выступал в "Вересе" в 2016-18 годах.

Всего за "Верес" форвард провел 68 матчей (32 - в УПЛ, 33 - в Первой лиге и 3 игры в Кубке Украины) и забил 27 мячей (2 гола в УПЛ, 24 - в Первой лиге и 1 гол в Кубке Украины).

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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