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Судаков добавил 10 млн евро и теперь стоит 35. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Свежие обновления цен на игроков УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимость игроков
Cамым дорогим футболистом чемпионата Украины является полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, который прибавил в цене 10 млн евро и теперь оценивается в 35 миллионов евро.
Также возросла стоимость его партнеров по "Шахтеру" Марлона Гомеса и Кевина, каждый из которых подорожал на 2 миллиона и оценивается в 12 миллионов. На 2 миллиона снизился ценник на защитника Николая Матвиенко, который теперь стоит 18 миллионов.
У "Динамо" по 3 млн евро добавили Владислав Ванат, (10 млн) и Николай Шапаренко (9 млн), +2,5 млн добавил Владимир Бражко (5 млн).
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Топ-12 игроков УПЛ по стоимости (версия Transfermarkt):
1. Георгий Судаков ("Шахтер") – 35 миллионов евро (стоимость выросла на 10 миллионов)
2. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 18 млн (-2 млн)
3-4. Кевин ("Шахтер") – 12 млн (+2 млн)
3-4. Марлон Гомес ("Шахтер") – 12 млн (+2 млн)
5. Владислав Ванат ("Динамо") – 10 млн (+3 млн)
6-7. Артем Бондаренко ("Шахтер") – 9 млн (0)
6-7. Николай Шапаренко ("Динамо") – 9 млн (+3 млн)
8-12. Даниил Сикан ("Шахтер") – 7 млн (+1 млн)
8-12. Дмитрий Крыськив ("Шахтер") – 7 млн (+3 млн)
8-12. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") – 7 млн (+2 млн)
8-12. Александр Зубков ("Шахтер") – 7 млн (+2 млн)
8-12. Георгий Бущан ("Динамо") – 7 млн (0).
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