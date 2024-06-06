Судаков добавил 10 млн евро и теперь стоит 35. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Украинской Премьер-лиги .

Cамым дорогим футболистом чемпионата Украины является полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, который прибавил в цене 10 млн евро и теперь оценивается в 35 миллионов евро.

Также возросла стоимость его партнеров по "Шахтеру" Марлона Гомеса и Кевина, каждый из которых подорожал на 2 миллиона и оценивается в 12 миллионов. На 2 миллиона снизился ценник на защитника Николая Матвиенко, который теперь стоит 18 миллионов.

У "Динамо" по 3 млн евро добавили Владислав Ванат, (10 млн) и Николай Шапаренко (9 млн), +2,5 млн добавил Владимир Бражко (5 млн).

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Топ-12 игроков УПЛ по стоимости (версия Transfermarkt):

1. Георгий Судаков ("Шахтер") – 35 миллионов евро (стоимость выросла на 10 миллионов)

2. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 18 млн (-2 млн)

3-4. Кевин ("Шахтер") – 12 млн (+2 млн)

3-4. Марлон Гомес ("Шахтер") – 12 млн (+2 млн)

5. Владислав Ванат ("Динамо") – 10 млн (+3 млн)

6-7. Артем Бондаренко ("Шахтер") – 9 млн (0)

6-7. Николай Шапаренко ("Динамо") – 9 млн (+3 млн)

8-12. Даниил Сикан ("Шахтер") – 7 млн ​​(+1 млн)

8-12. Дмитрий Крыськив ("Шахтер") – 7 млн ​​(+3 млн)

8-12. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") – 7 млн ​​(+2 млн)

8-12. Александр Зубков ("Шахтер") – 7 млн ​​(+2 млн)

8-12. Георгий Бущан ("Динамо") – 7 млн ​​(0).