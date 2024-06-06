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Кривбасс не будет выкупать контракт Сантини из-за запросов Сьона
Вероятно, криворожцам придется искать нового центрбека
Фото: ФК Кривбас
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Как сообщает ТаТоТаке, криворожцы хотели бы сохранить игрока, но швейцарцы просят за него довольно большую сумму, которую вряд ли потянет украинский клуб.
В случае, если Сантини уйдет, "Кривбассу" придется искать нового центрбека.
Напомним, что Сантини пришел в "Кривбасс" в феврале и за полгода сыграл 8 матчей без результативных действий.
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