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Лупашко может заменить Дулуба в ЛНЗ
Тренер нарасхват
фото из свободных источников
Украинский тренер Владислав Лупашко, который недавно покинул "Ингулец", может возглавить
По информации источника, 37-летний коуч уже ведет переговоры с руководством клуба.
Напомним, что контракт Олега Дулуба, который сейчас возглавляет команду, истекает в конце июня, и бала информация, что стороны пока что не могут договориться по финансовым условиям нового соглашения.
Отметим, что Лупашко, который вывел "Ингулец" в УПЛ, также связывали с "Карпатами" и "Минаем".
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