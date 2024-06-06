  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко может заменить Дулуба в ЛНЗ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко может заменить Дулуба в ЛНЗ

Премьер-лига

Тренер нарасхват

Лупашко может заменить Дулуба в ЛНЗ

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский тренер Владислав Лупашко, который недавно покинул "Ингулец", может возглавить ЛНЗ, сообщает журналист Эндрю Тодос.

По информации источника, 37-летний коуч уже ведет переговоры с руководством клуба.

Напомним, что контракт Олега Дулуба, который сейчас возглавляет команду, истекает в конце июня, и бала информация, что стороны пока что не могут договориться по финансовым условиям нового соглашения.

Читайте такжеМинай и Ингулец могут обменяться тренерами. Лупашко уже покинул клуб из Петрово

Отметим, что Лупашко, который вывел "Ингулец" в УПЛ, также связывали с "Карпатами" и "Минаем".

По теме
yellow-arrow
Фридман: Думаем над тем, чтобы дать Селезневу должность спортивного директора Днепра-1
yellow-arrow
Кривбасс не будет выкупать контракт Сантини из-за запросов Сьона
yellow-arrow
Судаков добавил 10 млн евро и теперь стоит 35. Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ
Владислав Лупашко Ингулец (Петрово) ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости