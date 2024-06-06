Лупашко может заменить Дулуба в ЛНЗ

Украинский тренер Владислав Лупашко, который недавно покинул "Ингулец", может возглавить ЛНЗ , сообщает журналист Эндрю Тодос.

По информации источника, 37-летний коуч уже ведет переговоры с руководством клуба.

Напомним, что контракт Олега Дулуба, который сейчас возглавляет команду, истекает в конце июня, и бала информация, что стороны пока что не могут договориться по финансовым условиям нового соглашения.

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Отметим, что Лупашко, который вывел "Ингулец" в УПЛ, также связывали с "Карпатами" и "Минаем".