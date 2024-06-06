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Фридман: Думаем над тем, чтобы дать Селезневу должность спортивного директора Днепра-1

Премьер-лига
Обновлено

А вот про Русола Фридман не стал общаться

Фридман: Думаем над тем, чтобы дать Селезневу должность спортивного директора Днепра-1

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о возможном уходе исполнительного директора Андрея Русола и высказался о статусе Евгения Селезнева в клубе.

— Еще раз появляется информация, что Русол покидает "Днепр-1". Это правда?

— Это к Русолу вопрос. Я не комментирую шаги кого-либо из руководства клуба.

— Каков тогда сегодня статус у Селезнева в "Днепре-1"?

— Думаем над тем, чтобы дать ему должность спортивного директора.

— За Имада Ашура "Днепр-1" получил какую-то компенсацию?

— У него заканчивался контракт. Мы его так не ценили, как "Полесье". Если бы знали, что он перейдет туда, подписали бы с ним контракт новый и выставили сумму.

Вы слышали когда-нибудь, чтобы за тренера команды U-19, у которого истекает контракт, получили компенсацию? Нет.

Мы понимали, что Ашур идет, но думали, что он идет в "Полесье-2" или "Полесье" U-19. То, что он стал главным тренером "Полесья", для нас стало сюрпризом.

— "Днепр-1" не рассматривал его на должность главного тренера первой команды?

— В ближайшей перспективе нет. Если бы еще год-два поработал, были бы результаты, то тогда, может, и думали бы над этим.

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Евгений Селезнев Андрей Русол СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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