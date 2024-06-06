Верес прекратил сотрудничество с еще одним опытным игроком

" Верес " официально объявил о прекращении сотрудничества с 34-летним форвардом Михаилом Шестаковым.

Контракт игрока истекает в конце июня и не будет продлен.

Шестаков выступал за "Верес" с 2019 года, когда клуб выступал еще во Второй лиге. Суммарно провел за "Верес" 130 матчей (67 из них – в УПЛ) и отличился 37 голами.

В нынешнем сезоне форвард провел в составе ровенчан 27 поединков, забил 1 гол и исполнил 1 ассист.