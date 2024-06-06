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Пихаленок: При переходе в Динамо было очень много юридических вопросов, чтобы Шахтер ничего не натворил
У горняков было право первого слова
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Новичок "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, как проходил
"Сначала была конкретика от "Динамо". А потом уже "Шахтер" узнал, что меня хочет купить "Динамо"… У них есть, так сказать, первое право на меня. И они тоже выдвинули свои условия, как и "Динамо".
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Почему так много времени заняло – потому что было очень много юридических вопросов по поводу того, что если я перейду в "Динамо", чтобы "Шахтер" ничего там не натворил, можно так сказать. Поэтому так надолго все и затянулось", – сказал Пихаленок.
Напомним, что по условиям соглашения хавбек будет защищать цвета "бело-синих" в течение пяти лет — до лета 2029-го.
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