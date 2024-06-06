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Пихаленок: При переходе в Динамо было очень много юридических вопросов, чтобы Шахтер ничего не натворил

Премьер-лига

У горняков было право первого слова

Пихаленок: При переходе в Динамо было очень много юридических вопросов, чтобы Шахтер ничего не натворил

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Новина українською

Новичок "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, как проходил его переход в киевский клуб из "Днепра-1".

"Сначала была конкретика от "Динамо". А потом уже "Шахтер" узнал, что меня хочет купить "Динамо"… У них есть, так сказать, первое право на меня. И они тоже выдвинули свои условия, как и "Динамо".

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Почему так много времени заняло – потому что было очень много юридических вопросов по поводу того, что если я перейду в "Динамо", чтобы "Шахтер" ничего там не натворил, можно так сказать. Поэтому так надолго все и затянулось", – сказал Пихаленок.

Напомним, что по условиям соглашения хавбек будет защищать цвета "бело-синих" в течение пяти лет — до лета 2029-го.

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Динамо (Киев) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
ФК Динамо Киев
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 22:11
Не перестаю дивуватись підлості шахтьора...Це стаття підтверджує це...Футболісти стережуться гнилості та підлості сирни та палкіна
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2
7
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Комментарии 4
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.06.2024 в 22:11
Не перестаю дивуватись підлості шахтьора...Це стаття підтверджує це...Футболісти стережуться гнилості та підлості сирни та палкіна
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2
7
FC Energy (Новая Каховка)
06.06.2024 в 22:32
це ринок, та конкуренція У Піхальонка особиста образа на Шахтар. Я ніколи не був вболівальником ДК (окрім ЕК, як і всі адекватні українці), але сильне Динамо = сильний Шахтар, потому цей перехід тільки плюс всім
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3
1
shura73 (угледар)
06.06.2024 в 22:34
не тявкай подстилка дырявая.твоя помойка динамо святая?
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3
1
tekutiev (донецк,Украина)
06.06.2024 в 22:44
опять затычка вылезла?шавка суркиса отрабатывает похлёбку
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