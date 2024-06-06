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Максимов летом не уйдет из Днепра-1, - Бурбас

Премьер-лига

Стороны договорились о продолжении сотрудничества

Максимов летом не уйдет из Днепра-1, - Бурбас

Фото: СК Дніпро-1

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Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов этим летом не покинет команду.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, у тренера недавно состоялась встреча с коммерческим директором клуба Вячеславом Фридманом, на которой сторонами была достигнута принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества.

Также отмечается, что после завершения сезона в зоне еврокубков контракт Максимова с клубом продлевался автоматически, но лишь с его личного согласия.

Также из того, что известно, к новому сезону "Днепр-1" начнет готовиться 1 июля.

Напомним, что ранее была информация, что тренер может покинуть команду по окончанию сезона из-за нестабильного финансового положения клуба.

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Юрий Максимов СК Днепр-1 Игорь Бурбас
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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