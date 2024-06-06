Максимов летом не уйдет из Днепра-1, - Бурбас

Главный тренер " Днепра-1 " Юрий Максимов этим летом не покинет команду.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, у тренера недавно состоялась встреча с коммерческим директором клуба Вячеславом Фридманом, на которой сторонами была достигнута принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества.

Также отмечается, что после завершения сезона в зоне еврокубков контракт Максимова с клубом продлевался автоматически, но лишь с его личного согласия.

Также из того, что известно, к новому сезону "Днепр-1" начнет готовиться 1 июля.

Напомним, что ранее была информация, что тренер может покинуть команду по окончанию сезона из-за нестабильного финансового положения клуба.