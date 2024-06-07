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Инсайдер сообщал о переходе Краснопира в Рух. Оболонь об этом не знает
Директор пивоваров – о слухах вокруг лучшего бомбардира команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В четверг появилась информация о покупке нападающего киевлян львовским клубом. Александр Ризныченко дал официальный комментарий.
“На данный момент эта информация не соответствует действительности. Никаких движений по трансферу Краснопира не было. На меня никто не выходил и такой информации у меня нет. Я сегодня встречался с президентом и он тоже мне ничего по этому поводу не сказал. Думаю, если бы было предложение, он бы мне сказал.
В "Оболони" футболисты не рабы. Если кому-то некомфортно, он хочет или не хочет играть в другом месте, будем разговаривать. У Краснопира еще год контракта. Если поступит предложение, то руководство его рассмотрит и примет решение”, – сообщил функционер.
Добавим, что в медиацентре "Руха" также опровергли информацию о новичке команды.
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