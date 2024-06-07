  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Инсайдер сообщал о переходе Краснопира в Рух. Оболонь об этом не знает
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инсайдер сообщал о переходе Краснопира в Рух. Оболонь об этом не знает

Премьер-лига

Директор пивоваров – о слухах вокруг лучшего бомбардира команды

Инсайдер сообщал о переходе Краснопира в Рух. Оболонь об этом не знает

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В четверг появилась информация о покупке нападающего киевлян львовским клубом. Александр Ризныченко дал официальный комментарий.

“На данный момент эта информация не соответствует действительности. Никаких движений по трансферу Краснопира не было. На меня никто не выходил и такой информации у меня нет. Я сегодня встречался с президентом и он тоже мне ничего по этому поводу не сказал. Думаю, если бы было предложение, он бы мне сказал.

В "Оболони" футболисты не рабы. Если кому-то некомфортно, он хочет или не хочет играть в другом месте, будем разговаривать. У Краснопира еще год контракта. Если поступит предложение, то руководство его рассмотрит и примет решение”, – сообщил функционер.

Добавим, что в медиацентре "Руха" также опровергли информацию о новичке команды.

По теме
yellow-arrow
Максимов летом не уйдет из Днепра-1, - Бурбас
yellow-arrow
Пихаленок: При переходе в Динамо было очень много юридических вопросов, чтобы Шахтер ничего не натворил
yellow-arrow
Верес прекратил сотрудничество с еще одним опытным игроком
Оболонь (Киев) Рух (Львов) Игорь Краснопир
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости