Инсайдер сообщал о переходе Краснопира в Рух. Оболонь об этом не знает

В четверг появилась информация о покупке нападающего киевлян львовским клубом. Александр Ризныченко дал официальный комментарий.

“На данный момент эта информация не соответствует действительности. Никаких движений по трансферу Краснопира не было. На меня никто не выходил и такой информации у меня нет. Я сегодня встречался с президентом и он тоже мне ничего по этому поводу не сказал. Думаю, если бы было предложение, он бы мне сказал.

В "Оболони" футболисты не рабы. Если кому-то некомфортно, он хочет или не хочет играть в другом месте, будем разговаривать. У Краснопира еще год контракта. Если поступит предложение, то руководство его рассмотрит и примет решение”, – сообщил функционер.