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Капитан Днепра-1 заинтересовал несколько клубов - среди них Динамо
Защитник может сменить клубную прописку
Фото: СК Дніпро-1
Капитаном и защитником "Днепра-1" Александром Сватком интересуются ряд украинских и иностранных клубов. Среди них - киевское "Динамо" и львовские "Карпаты", сообщает Telegram-канал "Дніпрянин".
Ранее коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман подтверждал информацию, что Александр, скорее всего, покинет стан "днепрян" в это трансферное окно.
Источник пишет, что трансфер Сватка произойдет не в ближайшее время, а уже после Евро-2024, когда трансферная цена футболиста может вырасти в несколько раз.
В минувшем сезоне Сваток отыграл 31 матч за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Действующий контракт защитника рассчитан до 31 декабря 2025 года.
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