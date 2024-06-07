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Капитан Днепра-1 заинтересовал несколько клубов - среди них Динамо

Премьер-лига

Защитник может сменить клубную прописку

Капитан Днепра-1 заинтересовал несколько клубов - среди них Динамо

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Капитаном и защитником "Днепра-1" Александром Сватком интересуются ряд украинских и иностранных клубов. Среди них - киевское "Динамо" и львовские "Карпаты", сообщает Telegram-канал "Дніпрянин".

Ранее коммерческий директор днепровского клуба Вячеслав Фридман подтверждал информацию, что Александр, скорее всего, покинет стан "днепрян" в это трансферное окно.

Источник пишет, что трансфер Сватка произойдет не в ближайшее время, а уже после Евро-2024, когда трансферная цена футболиста может вырасти в несколько раз.

В минувшем сезоне Сваток отыграл 31 матч за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Действующий контракт защитника рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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Динамо (Киев) Александр Сваток СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
Telegram-канал Дніпрянин
Опубликовал: Алина Ерофеева
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