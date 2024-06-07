  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сватком интересуются несколько клубов, включая представителей УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сватком интересуются несколько клубов, включая представителей УПЛ

Премьер-лига

Капитан Днепра-1 может продолжить карьеру в другом месте

Сватком интересуются несколько клубов, включая представителей УПЛ

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Защитник СК может сменить клубную прописку. Его хотят видеть в составе как иностранные, так и украинские команды. Среди претендентов называют киевское "Динамо" и "Карпаты".

Читайте также: Сваток: Мы потеряли много очков, амбиции были у нас другими

Недавно коммерческий директор Вячеслав Фридман не исключил, что Сваток покинет коллектив. Это может произойти уже после Евро-2024, которое повысит трансферную стоимость футболиста в случае удачных выступлений.

29-летний игрок защищает цвета "Днепра-1" с 2020-го (108 поединков).

По теме
yellow-arrow
Степаненко - о завершении карьеры: Смотрю на Модрича, Пепе и Левандовского
yellow-arrow
Капитан Днепра-1 заинтересовал несколько клубов - среди них Динамо
yellow-arrow
Инсайдер сообщал о переходе Краснопира в Рух. Оболонь об этом не знает
Александр Сваток СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости