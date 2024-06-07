Сватком интересуются несколько клубов, включая представителей УПЛ

Защитник СК может сменить клубную прописку. Его хотят видеть в составе как иностранные, так и украинские команды. Среди претендентов называют киевское "Динамо" и "Карпаты".

Недавно коммерческий директор Вячеслав Фридман не исключил, что Сваток покинет коллектив. Это может произойти уже после Евро-2024, которое повысит трансферную стоимость футболиста в случае удачных выступлений.

29-летний игрок защищает цвета "Днепра-1" с 2020-го (108 поединков).