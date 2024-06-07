Премьер-лига
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Сватком интересуются несколько клубов, включая представителей УПЛ
Капитан Днепра-1 может продолжить карьеру в другом месте
фото - СК Дніпро-1
Защитник СК может сменить клубную прописку. Его хотят видеть в составе как иностранные, так и украинские команды. Среди претендентов называют киевское "Динамо" и "Карпаты".
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Недавно коммерческий директор Вячеслав Фридман не исключил, что Сваток покинет коллектив. Это может произойти уже после Евро-2024, которое повысит трансферную стоимость футболиста в случае удачных выступлений.
29-летний игрок защищает цвета "Днепра-1" с 2020-го (108 поединков).
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