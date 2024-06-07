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Степаненко - о завершении карьеры: Смотрю на Модрича, Пепе и Левандовского
Опытный игрок пока не планирует вешать бутсы на гвоздь
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, что он пока не раздумывает о завершении карьеры футболиста.
"Я люблю футбол, мне нравится. И если я вижу, что тяну уровень, то почему нет. Я смотрю на таких людей, как Модрич, Пепе, Тиаго Силва, Левандовский, Джеко – можно много называть.
Если правильно к себе относиться, то почему не играть. Я не могу сказать, сколько еще буду играть. У меня еще год по контракту, и делаю все, чтобы оставаться на высоком уровне», – отметил Степаненко.
Отметим, что сейчас 34-летний Степаненко находится в расположении национальной команды и готовится к Евро-2024.
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