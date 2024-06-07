Пихаленок признался, как делал выбор между Динамо и Шахтером

Новичок "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, почему сделал выбор в пользу киевской команды.

- У тебя были конкретные предложения и от "Динамо", и от "Шахтера"?

- Да, и я выбрал "Динамо". Очень счастлив быть здесь.

- С кем из родственников или друзей первым поделился новостью о трансфере?

- Конечно, прежде всего с семьей - женой, мамой, папой. Папа у меня на сто процентов за "Динамо". Что касается игроков киевского клуба, то общался с Тымчиком, Бущаном, Ярмоленко. Андрей вообще подобрал важные слова, которые окончательно убедили меня перейти в "Динамо". Конечно, с президентом киевлян также общался - у нас был очень приятный разговор, я почувствовал много искренности в его словах, что также повлияло на мое решение.

- Почему ты выбрал "Динамо", а не "Шахтер"?

- На данном этапе карьеры душа больше лежит к "Динамо". Буду стараться на 100 процентов отдаваться в играх за "бело-синих".

- За эти четыре-пять дней, что длились переговоры, много было переживаний, удавалось ли спать спокойно?

- Действительно, три-четыре дня действительно спал не очень хорошо, целыми днями был на телефоне, голова была забита. Но для себя я четко понимал, куда именно я перейду, - отметил Пихаленок.