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Пихаленок признался, как делал выбор между Динамо и Шахтером
Александр перебрался к "бело-синим" из "Днепра-1"
Фото: ФК Динамо Київ
Новичок "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, почему сделал выбор в пользу киевской команды.
- У тебя были конкретные предложения и от "Динамо", и от "Шахтера"?
- Да, и я выбрал "Динамо". Очень счастлив быть здесь.
- С кем из родственников или друзей первым поделился новостью о трансфере?
- Конечно, прежде всего с семьей - женой, мамой, папой. Папа у меня на сто процентов за "Динамо". Что касается игроков киевского клуба, то общался с Тымчиком, Бущаном, Ярмоленко. Андрей вообще подобрал важные слова, которые окончательно убедили меня перейти в "Динамо". Конечно, с президентом киевлян также общался - у нас был очень приятный разговор, я почувствовал много искренности в его словах, что также повлияло на мое решение.
- Почему ты выбрал "Динамо", а не "Шахтер"?
- На данном этапе карьеры душа больше лежит к "Динамо". Буду стараться на 100 процентов отдаваться в играх за "бело-синих".
- За эти четыре-пять дней, что длились переговоры, много было переживаний, удавалось ли спать спокойно?
- Действительно, три-четыре дня действительно спал не очень хорошо, целыми днями был на телефоне, голова была забита. Но для себя я четко понимал, куда именно я перейду, - отметил Пихаленок.
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