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Пихаленок признался, как делал выбор между Динамо и Шахтером

Премьер-лига

Александр перебрался к "бело-синим" из "Днепра-1"

Пихаленок признался, как делал выбор между Динамо и Шахтером

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Новичок "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, почему сделал выбор в пользу киевской команды.

- У тебя были конкретные предложения и от "Динамо", и от "Шахтера"?

- Да, и я выбрал "Динамо". Очень счастлив быть здесь.

- С кем из родственников или друзей первым поделился новостью о трансфере?

- Конечно, прежде всего с семьей - женой, мамой, папой. Папа у меня на сто процентов за "Динамо". Что касается игроков киевского клуба, то общался с Тымчиком, Бущаном, Ярмоленко. Андрей вообще подобрал важные слова, которые окончательно убедили меня перейти в "Динамо". Конечно, с президентом киевлян также общался - у нас был очень приятный разговор, я почувствовал много искренности в его словах, что также повлияло на мое решение.

- Почему ты выбрал "Динамо", а не "Шахтер"?

- На данном этапе карьеры душа больше лежит к "Динамо". Буду стараться на 100 процентов отдаваться в играх за "бело-синих".

- За эти четыре-пять дней, что длились переговоры, много было переживаний, удавалось ли спать спокойно?

- Действительно, три-четыре дня действительно спал не очень хорошо, целыми днями был на телефоне, голова была забита. Но для себя я четко понимал, куда именно я перейду, - отметил Пихаленок.

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Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nataser (Харьков)
07.06.2024 в 10:03
Ну и дурак. Так бы играл в лиге чемпионов, а теперь будет в лучшем случае в лиге Конференций прозябать.
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Комментарии 4
Nataser (Харьков)
07.06.2024 в 10:03
Ну и дурак. Так бы играл в лиге чемпионов, а теперь будет в лучшем случае в лиге Конференций прозябать.
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2
1
same tak(Україна)
07.06.2024 в 10:18
всё правльно
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1
0
tekutiev (донецк,Украина)
07.06.2024 в 10:23
сейчас вылезет дырявая затычка из харькова и вы все пожалеете о написанном
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0
0
aleks68
07.06.2024 в 09:52
лежит душа к динамо?гниль обиженная.время рассудит.желаю обделаться по уши
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2
1

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