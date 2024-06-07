Пихаленок: У меня нет никакой обиды на Шахтер

Новичок "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, что не держит никаких обид на "Шахтер".

- Можно ли сказать, что несмотря на то, что ты не заиграл в "Шахтере", твоя карьера сложилась так, как и должна была?

- Да, вполне, я ни о чем не жалею. Это прошлое. У меня нет обиды на "Шахтер", просто нужно доказывать на футбольном поле. Понимаю, что матчи "Динамо" с "Шахтером" - это дерби просто топ-уровня.

Я играл против "Шахтера" в составе "Днепра-1", это также были классные игры, но в футболке "Динамо" это будет совсем другой уровень и ответственность, - считает Пихаленок.

Напомним, Пихаленок является воспитанником "Шахтера", но за первую команду провел всего 7 официальных поединков. Осенью 2020 года он перешел в "Днепр-1" (сначала аренда, а затем полноценный контракт).

На днях Александр стал игроком киевского "Динамо", подписав контракт на 5 лет.