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Пихаленок: У меня нет никакой обиды на Шахтер

Премьер-лига

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Пихаленок: У меня нет никакой обиды на Шахтер

Новина українською

Новичок "Динамо" Александр Пихаленок рассказал, что не держит никаких обид на "Шахтер".

- Можно ли сказать, что несмотря на то, что ты не заиграл в "Шахтере", твоя карьера сложилась так, как и должна была?

- Да, вполне, я ни о чем не жалею. Это прошлое. У меня нет обиды на "Шахтер", просто нужно доказывать на футбольном поле. Понимаю, что матчи "Динамо" с "Шахтером" - это дерби просто топ-уровня.

Я играл против "Шахтера" в составе "Днепра-1", это также были классные игры, но в футболке "Динамо" это будет совсем другой уровень и ответственность, - считает Пихаленок.

Напомним, Пихаленок является воспитанником "Шахтера", но за первую команду провел всего 7 официальных поединков. Осенью 2020 года он перешел в "Днепр-1" (сначала аренда, а затем полноценный контракт).

На днях Александр стал игроком киевского "Динамо", подписав контракт на 5 лет.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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same tak(Україна)
07.06.2024 в 10:17
о пихалёнке пишут только из-за того что он выбрал динамо.что он выиграл как футболист?серебро в днепр-1 и всё.таких распиаренных много.поживём увидим чего добьётся с динамо.умный играл бы в европе
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Комментарии 2
same tak(Україна)
07.06.2024 в 10:17
о пихалёнке пишут только из-за того что он выбрал динамо.что он выиграл как футболист?серебро в днепр-1 и всё.таких распиаренных много.поживём увидим чего добьётся с динамо.умный играл бы в европе
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1
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Ariakiev01 (Київ)
07.06.2024 в 10:22
Це правда. Гарним гравцем у ЧУ не стати. Приклад Циганкова, Довбика, Яремчука. ЧУ - це дитячий садок, тут навіть напружуватися нетреба ( бо топ матчі це 6 шт з 30 максимум
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